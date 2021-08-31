Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Донецьк. Фото: ДНР

В окупованому Донецьку вечорами не їздить громадський транспорт (ВІДЕО)

31 сер 2021, 11:54
999

Громадський транспорт у Донецьку не їздить вечорами — місцеві жителі масово скаржаться на те, що не можуть потрапити додому після роботи.

Транспорт не працює вже після сьомої години вечора, а о восьмій та дев’ятій годині дістатися дому взагалі неможливо. Про це заявив представник України в ТКГ Денис Казанський.

Він поділився сюжетом підконтрольного бойовикам телеканалу, на якому навіть маріонеткові «журналісти» були вимушені визнати існування проблеми з рухом громадського транспорту, її підтверджують і пересічні жителі міста.


Деграданти, які захопили Донецьк, перетворили місто на колгосп, де о 9 вечора вже не ходить транспорт. Скільки б російська пропаганда не розповідала про карателів та фашистів, а факт залишається фактом — при Україні місто жило! Зараз його вбивають ті, хто називає себе його захисниками, — написав Казанський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в окупованому Донецьку у «військовому параді» на 9 травня взяли участь близько 1 тис. членів незаконних збройних формувань ДНР і 5 тис. глядачів. На «параді» залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів