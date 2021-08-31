Донецьк. Фото: ДНР

https://racurs.ua/ua/n159435-v-okupovanomu-donecku-vechoramy-ne-yizdyt-gromadskyy-transport-video.html

Ракурс

Громадський транспорт у Донецьку не їздить вечорами — місцеві жителі масово скаржаться на те, що не можуть потрапити додому після роботи.

Транспорт не працює вже після сьомої години вечора, а о восьмій та дев’ятій годині дістатися дому взагалі неможливо. Про це заявив представник України в ТКГ Денис Казанський.

Він поділився сюжетом підконтрольного бойовикам телеканалу, на якому навіть маріонеткові «журналісти» були вимушені визнати існування проблеми з рухом громадського транспорту, її підтверджують і пересічні жителі міста.

Деграданти, які захопили Донецьк, перетворили місто на колгосп, де о 9 вечора вже не ходить транспорт. Скільки б російська пропаганда не розповідала про карателів та фашистів, а факт залишається фактом — при Україні місто жило! Зараз його вбивають ті, хто називає себе його захисниками, — написав Казанський.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в окупованому Донецьку у «військовому параді» на 9 травня взяли участь близько 1 тис. членів незаконних збройних формувань ДНР і 5 тис. глядачів. На «параді» залучили озброєння з порушенням ліній відведення та техніку військового типу.