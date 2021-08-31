Альпініст. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n159434-grupu-alpinistiv-z-ukrayiny-nakryla-lavyna-na-kordoni-rosiyi-ta-gruziyi-detali.html

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Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек у Грузії — унаслідок інциденту постраждали троє людей.

Про це повідомляє прес-служба російських рятувальників, передає «Интерфакс».

Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії, — йдеться в повідомленні.

У Міністерстві з надзвичайних ситуацій (МНС) Північної Осетії скасували заявку на відряджання вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.

Очевидець розповів, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек. За його словами, він витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша українка піднялася на восьмитисячник К2 — другу вершину світу, яка вважається значно складнішою за Джомолунгму. Висота К2 (пік Чогорі) сягає 8 тис. 611 м, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв.

Джерело: Интерфакс