Групу альпіністів з України накрила лавина на кордоні Росії та Грузії — деталіhttps://racurs.ua/ua/n159434-grupu-alpinistiv-z-ukrayiny-nakryla-lavyna-na-kordoni-rosiyi-ta-gruziyi-detali.htmlРакурс
Українські альпіністи потрапили під лавину на горі Казбек у Грузії — унаслідок інциденту постраждали троє людей.
Про це повідомляє прес-служба російських рятувальників, передає «Интерфакс».
Територія нейтральна. Постраждали троє громадян України. Будуть залучати вертоліт Грузії, — йдеться в повідомленні.
У Міністерстві з надзвичайних ситуацій (МНС) Північної Осетії скасували заявку на відряджання вертольота до постраждалих, оскільки лавина зійшла з боку Грузії, і допомагати альпіністам буде їхня рятувальна служба.
Очевидець розповів, що група альпіністів потрапила під лавину на горі Казбек. За його словами, він витягнув зі снігу одну з постраждалих жінок.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що перша українка піднялася на восьмитисячник К2 — другу вершину світу, яка вважається значно складнішою за Джомолунгму. Висота К2 (пік Чогорі) сягає 8 тис. 611 м, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв.
Джерело: Интерфакс