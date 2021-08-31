Альпинист. Фото: istock

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Украинские альпинисты попали под лавину на горе Казбек в Грузии — в результате инцидента пострадали три человека.

Об этом сообщает пресс-служба российских спасателей, передает «Интерфакс».

Территория нейтральная. Пострадали трое граждан Украины. Будут привлекать вертолет Грузии, — говорится в сообщении.

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Северной Осетии отменили заявку на командирование вертолета к пострадавшим, поскольку лавина сошла со стороны Грузии, и помогать альпинистам будет их спасательная служба.

Очевидец рассказал, что группа альпинистов попала под лавину на горе Казбек. По его словам, он вытащил из снега одну из пострадавших женщин.

Напомним, ранее мы сообщали, что первая украинка поднялась на восьмитысячник К2 — вторую вершину мира, которая считается более сложной, чем Джомолунгму. Высота К2 (пик Чогори) достигает 8 тыс. 611 м, он расположен в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев.

Источник: Интерфакс