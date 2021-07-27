Первая украинка покорила «гору-убийцу» К2, другие — в дороге

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Ракурс

Первая украинка поднялась на восьмитысячник К2 — вторую вершину мира, которая считается значительно сложнее за Джомолунгму. Высота К2 (пик Чогори) достигает 8 тыс. 611 м, она расположена в горной системе Каракорум к юго-западу от Гималаев.

Украинка Ирина Галай развенчала миф, что на К2 могут подняться только профи. Сегодня в 8.42 по местному времени Галай поднялась на вторую по высоте горную вершину Земли, пишет Укринформ.

К2 из-за чрезвычайной сложности восхождения называют дикой горой или горой-убийцей. Уровень смертности при восхождении на К2 составляет 23% (то есть умирает каждый четвертый альпинист).

Свое восхождение Ирина Галай посвятила 30-летию независимости Украины. Вместе с украинкой на Чогори поднялся Дмитрий Семененко из Днепра, который совершил свое восхождение без кислородной маски. Сейчас Ирина и Дмитрий спускаются с вершины. В базовом лагере Т2, который расположен на высоте 6 тыс. 800 м, их ждет третий участник экспедиции — фотограф Назарий Кривошеев.

Также покорить К2 этим летом собираются и другие украинки — Оксана Литинская и Юлия Зи. Согласно их сообщениям в Фейсбук, они сейчас находятся в базовом лагере Т2, идет процесс акклиматизации.