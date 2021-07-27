Перша українка підкорила “гору-вбивцю” К2, інші — в дорозі

https://racurs.ua/ua/n157964-persha-ukrayinka-pidkoryla-goru-vbyvcu-k2-inshi-v-dorozi-foto-video.html

Ракурс

Перша українка піднялася на восьмитисячник К2 — другу вершину світу, яка вважається значно складнішою за Джомолунгму. Висота К2 (пік Чогорі) сягає 8 тис. 611 м, вона розташована в гірській системі Каракорум на північний захід від Гімалаїв.

Українка Ірина Галай розвінчала міф, що на К2 можуть піднятися лише профі. Сьогодні о 8.42 за місцевим часом Галай піднялася на другу за висотою гірську вершину Землі, пише Укрінформ.

К2 через надзвичайну складність сходження називають дикою горою або горою-вбивцею. Рівень смертності при сходженні на К2 становить 23% (тобто помирає кожен четвертий альпініст).

Своє сходження Ірина Галай присвятила 30-річчю незалежності України. Разом з українкою на Чогорі піднявся Дмитро Семененко з Дніпра, який здійснив своє сходження без кисневої маски. Зараз Ірина і Дмитро спускаються з вершини. У базовому таборі Т2, який розташований на висоті 6 тис. 800 м їх чекає третій учасник експедиції — фотограф Назарій Кривошеєв.

Також підкорити К2 цього літа збираються й інші українки — Оксана Літинська та Юлія Зі. Згідно з їхніми повідомленнями у Фейсбук, вони нині перебувають у базовому таборі Т2, триває процес акліматизації.