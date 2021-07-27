Таємницю рожевої лагуни в Аргентині розкрили біологи

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Чому лагуна в південному регіоні Аргентини стала рожевою вдалося з’ясувати інженерам-екологам і вірусологам. Лагуна пофарбувалася у яскравий колір внаслідок забруднення хімічною речовиною, що використовується для збереження креветок на експорт.

Антибактеріальний продукт з вмістом сульфіту натрію використовується на рибних заводах, відходи яких забруднюють річку Чубут. Та своєю чергою живить лагуну Корфу та інші водойми у регіоні. Місцеві мешканці вже давно скаржилися на неприємні запахи та інші екологічні проблеми навколо річки і лагуни, пише НВ з посиланням на Science Alert.

Лагуна змінила колір минулого тижня, — розповів мешканець міста Трелью Пабло Лада.

Інженер-еколог і вірусолог Федеріко Рестрепо вказав, що лагуна приймає стоки з індустріального парку Трелью, а фарбування відбулося через сульфіт натрію в рибних відходах.

Впродовж останніх тижнів жителі сусіднього з Трелью міста Роусон перекривали дороги, якими вантажівки перевозять перероблені рибні відходи. Оскільки Роусон був закритий через протест, влада провінції дозволила підприємствам скидати відходи в лагуну Корфу.

Червоний колір не завдає шкоди і зникне за кілька днів, — стверджує начальник екологічного контролю провінції Чубут Хуан Мішелуд.

Активісти зауважують, що рибні заводи не хочуть платити за перевезення відходів на очисні споруди, які розташовані за 55 км в Пуерто-Мадріні.

Нагадаємо, заводи з переробки риби на експорт, переважно креветок і хека, створюють тисячі робочих місць в аргентинській провінції Чубут з населенням близько 600 тис. осіб.