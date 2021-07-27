Новий міністр працює – «слугу» Брагара виправдали, патрульних покарали

https://racurs.ua/ua/n157962-novyy-ministr-pracuie-slugu-bragara-vypravdaly-patrulnyh-pokaraly.html

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Справа нардепа зі «Слуги народу» Євгена Брагара, якого підозрювали у водінні під наркотиками, завершена. Адмінпротокол, складений проти нього, Національна поліція скасувала. В результаті службової перевірки оголошено догану двом патрульним, які зупинили нардепа.

Про це «Українським Новинам» повідомили у Національній поліції України. Протокол скасували, оскільки в організмі Брагара, відповідно до результатів експертизи, не знайшли заборонених речовин.

Нацполіція при цьому посилається на ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення.

У Києві 3 липня патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував Брагар. Це сталося через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Брагару запропонували пройти медичне обстеження і склали адміністративний протокол за водіння у стані наркотичного сп’яніння.

Брагар згодом опублікував на своїй сторінці у Фейсбук результати експрес-тесту на наркотики, який виявився негативним.

Поліціянти скаржилися на погрози від нардепа та його помічника.

Брагар заявив, що відмовився давати хабар патрульним. Депутат звернувся в суд. Напередодні призначення нового міністра внутрішніх справ Брагар вимагав з трибуни Ради перезавантаження МВС.

Раніше Брагар став відомий тим, що запропонував мешканці Кіровоградської області продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова також написав заяву в поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка разом зі своєю подругою перервала поїздку в автобусі «Луцьк-Київ» через відмову вимкнути там серіал російською мовою.

Джерело: «Українські Новини»