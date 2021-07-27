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Новий міністр працює – «слугу» Брагара виправдали, патрульних покарали
Новий міністр працює — «слугу» Брагара виправдали, патрульних покаралиhttps://racurs.ua/ua/n157962-novyy-ministr-pracuie-slugu-bragara-vypravdaly-patrulnyh-pokaraly.htmlРакурс
Справа нардепа зі «Слуги народу» Євгена Брагара, якого підозрювали у водінні під наркотиками, завершена. Адмінпротокол, складений проти нього, Національна поліція скасувала. В результаті службової перевірки оголошено догану двом патрульним, які зупинили нардепа.
Про це «Українським Новинам» повідомили у Національній поліції України. Протокол скасували, оскільки в організмі Брагара, відповідно до результатів експертизи, не знайшли заборонених речовин.
Нацполіція при цьому посилається на ст. 130 Кодексу про адміністративні правопорушення.
У Києві 3 липня патрульні зупинили автомобіль Toyota Camry, за кермом якого перебував Брагар. Це сталося через не підсвічений державний номер, а під час перевірки поліціянти запідозрили, що він перебуває у стані наркотичного сп’яніння. Брагару запропонували пройти медичне обстеження і склали адміністративний протокол за водіння у стані наркотичного сп’яніння.
Брагар згодом опублікував на своїй сторінці у Фейсбук результати експрес-тесту на наркотики, який виявився негативним.
Поліціянти скаржилися на погрози від нардепа та його помічника.
Брагар заявив, що відмовився давати хабар патрульним. Депутат звернувся в суд. Напередодні призначення нового міністра внутрішніх справ Брагар вимагав з трибуни Ради перезавантаження МВС.
Раніше Брагар став відомий тим, що запропонував мешканці Кіровоградської області продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань свободи слова також написав заяву в поліцію на волонтерку Анастасію Конфедерат, яка разом зі своєю подругою перервала поїздку в автобусі «Луцьк-Київ» через відмову вимкнути там серіал російською мовою.
Джерело: «Українські Новини»
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