“Сурогатних” немовлят за 60 тис. дол. продавали іноземцям у Харкові

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Схему продажу немовлят за кордон викрила у Харкові Служба безпеки України. Як зазначає прес-служба СБУ, «дитина під ключ» коштувала 60 тис. дол. Очолювали «зловмисну групу» столичні репродуктологи.

Ділки налагодили схему «постачання» іноземцям немовлят начебто у межах програми сурогатного материнства. «Власна» дитина з повним пакетом підроблених офіційних документів обходилася замовникові у 60 тис. дол., — повідомляє спецслужба.

За матеріалами СБУ, до складу організованої групи входили керівники одного з київських центрів репродуктивної медицини. Задля отримання дитини іноземцям допомагали оформити фіктивний шлюб з українками.

Згодом «свої» медики офіційно засвідчували «безпліддя» дружини, що ставало підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій, — йдеться у повідомленні.

В СБУ кажуть, що згідно зі схемою, як тільки сурогатна мама народжувала дитину, фіктивний шлюб розривали й іноземець отримував право на вивезення дитини за кордон.

Служба безпеки також задокументувала факт недбалого ставлення медиків центру до своїх обов’язків, що призвело до смерті новонароджених.

Наразі медикам повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) та ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії.