«Суррогатных» младенцев за 60 тыс. долл. продавали иностранцам в Харькове

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Схему продажи детей за границу разоблачила в Харькове Служба безопасности Украины. Как отмечает пресс-служба СБУ, «ребенок под ключ» стоил 60 тыс. долл. Возглавляли «группу злоумышленников» столичные репродуктологи.

Дельцы наладили схему «поставки» иностранцам младенцев якобы в рамках программы суррогатного материнства. «Собственный» ребенок с полным пакетом поддельных официальных документов обходился заказчику в 60 тыс. долл., — сообщает спецслужба.

По материалам СБУ, в состав организованной группы входили руководители одного из киевских центров репродуктивной медицины. Для получения ребенка иностранцам помогали оформить фиктивный брак с украинками.

Впоследствии «свои» медики официально подтверждали «бесплодие» жены, что становилось основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий, — говорится в сообщении.

В СБУ говорят, что согласно схеме, как только суррогатная мама рожала ребенка, фиктивный брак разрывали и иностранец получал право на вывоз ребенка за границу.

Служба безопасности также задокументировала факт небрежного отношения медиков центра к своим обязанностям, что повлекло смерть новорожденных.

Сейчас медикам сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия.