Новый министр работает — «слугу» Брагара оправдали, патрульных наказали

https://racurs.ua/n157962-novyy-ministr-rabotaet-slugu-bragara-opravdali-patrulnyh-nakazali.html

Ракурс

Дело нардепа из «Слуги народа» Евгения Брагара, которого подозревали в вождении под наркотиками, завершено. Админпротокол, составленный против него, Национальная полиция отменила. В результате служебной проверки объявлен выговор двум патрульным, которые остановили нардепа.

Об этом «Українським Новинам» сообщили в Национальной полиции Украины. Протокол отменили, поскольку в организме Брагара, согласно результатам экспертизы, не нашли запрещенных веществ.

Нацполиция при этом ссылается на ст. 130 Кодекса об административных правонарушениях.

В Киеве 3 июля патрульные остановили автомобиль Toyota Camry, за рулем которого находился Брагар. Это произошло якобы из-за не подсвеченного государственного номера, а при проверке полицейские заподозрили, что он находится в состоянии наркотического опьянения. Брагару предложили пройти медицинское обследование и составили административный протокол за вождение в состоянии наркотического опьянения.

Брагар впоследствии опубликовал на своей странице в Фейсбук результаты экспресс-теста на наркотики, который оказался отрицательным.

Полицейские жаловались на угрозы от нардепа и его помощника.

Брагар заявил, что отказался давать взятку патрульным. Депутат обратился в суд. Накануне назначения нового министра внутренних дел Брагар требовал с трибуны Рады перезагрузки системы МВД.

Ранее Брагар стал известен тем, что предложил жительке Кировоградской области продать собаку, чтобы заплатить за коммунальные услуги. Заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова также написал заявление в полицию на волонтерку Анастасию Конфедерат, которая вместе со своей подругой прервала поездку в автобусе «Луцк-Киев» из-за отказа выключить там сериал на русском языке.

Источник: «Українські Новини»