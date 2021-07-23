Рожеві калюжі на Рівненщині. Фото: Рівне 1

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Калюжі з рожевим забарвленням виявили в полі у Рівненській області.

Житель села Колоденка, що розташоване під містом Рівне, 22 липня повідомив рятувальникам, що у полі з’явилася вода з рожевим забарвленням. Голова місцевої об'єднаної територіальної громади заявив, що один з сільськогосподарських виробників, під час обробки угідь залишив залишки рідини невстановленого походження. Про це 23 липня повідомив прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місці події працюють фахівці ДСНС та екологи. Експерти збирають проби ґрунту, повітря і самої речовини для проведення експрес-аналізів. Про результати обіцяють повідомити додатково.

За інформацією місцевого телеканалу «Рівне 1», невідома рідина має неприємний запах та пурпуровий колір. Місцеві мешканці припускають, що це може бути фунгицид, який призначений для знешкодження комах або гнилі.

Нагадаємо, 20 липня на заводі «Рівнеазот» розгерметизувалася труба в цеху виробництва азотної кислоти. Внаслідок цього у повітря піднялася величезна помаранчева хмара окису азоту. Український гідрометеорологічний центр після цієї надзвичайної події попередив громадян про можливі кислотні дощі.

Джерело: «Рівне 1»