Бойовики продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n157839-obstrily-na-donbasi-jytel-mar-yinky-distav-oskolkove-poranennya.html

Ракурс

На Донбасі в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілуосколкові поранення різних частин тіла через вибух невстановленого предмета отримав 52-річний місцевий житель.

Інцидент стався у прифронтовій Мар’їнці. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначається, що поранення чоловік дістав сьогодні, 23 липня, о 06.45, перебуваючи на подвір’ї власного домоволодіння у Мар’їнці.

Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження зач. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того, окупанти сьогодні, у період з 04.42 по 05.35 здійснили обстріл околиць прифронтового селища Опитне Донецької області. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Всього з мінометів калібра 120 мм було випущено 20 мін.

Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе, — зазначається в повідомленні.

Обстріл привів до пошкодження приватної власності та руйнування господарчої будівлі.