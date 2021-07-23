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Ракурс
Бойовики продовжують порушувати домовленості про припинення вогню, фото: «24 канал»

Обстріли на Донбасі — житель Мар’їнки дістав осколкове поранення

23 лип 2021, 17:08
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На Донбасі в результаті здійсненого російсько-терористичними військами обстрілуосколкові поранення різних частин тіла через вибух невстановленого предмета отримав 52-річний місцевий житель.

Інцидент стався у прифронтовій Мар’їнці. Про це повідомляє прес-служба поліції Донеччини.

Зазначається, що поранення чоловік дістав сьогодні, 23 липня, о 06.45, перебуваючи на подвір’ї власного домоволодіння у Мар’їнці.

Обставини інциденту встановлюються. Відкрите кримінальне провадження зач. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (порушення законів та звичаїв війни).

Крім того, окупанти сьогодні, у період з 04.42 по 05.35 здійснили обстріл околиць прифронтового селища Опитне Донецької області. Про це повідомляє прес-служба штабу операції Об'єднаних сил (ООС).

Всього з мінометів калібра 120 мм було випущено 20 мін.

Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Веселе, — зазначається в повідомленні.

Обстріл привів до пошкодження приватної власності та руйнування господарчої будівлі.


Наслідки обстрілу, фото: штаб ООС

Джерело: Ракурс


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