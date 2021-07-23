Боевики продолжают нарушать договоренности о прекращении огня, фото «24 канал»

https://racurs.ua/n157839-obstrely-na-donbasse-jitel-marinki-poluchil-oskolochnoe-ranenie.html

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На Донбассе в результате совершенного российско-террористическими войсками обстрела осколочные ранения различных частей тела из-за взрыва неустановленного предмета получил 52-летний местный житель.

Инцидент произошел в прифронтовой Марьинке. Об этом сообщает пресс-служба полиции Донеччины.

Отмечается, что ранения мужчина получил сегодня, 23 июля, в 06.45, находясь во дворе собственного домовладения в Марьинке.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Кроме того, оккупанты сегодня, в период с 04.42 по 05.35 совершили обстрел окрестностей прифронтового поселка Опытное Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба штаба операции Объединенных сил (ООС).

Всего из минометов калибра 120 мм были выпущены 20 мин.

Огонь велся из временно оккупированного населенного пункта Веселое, — отмечается в сообщении.

Обстрел привел к повреждению частной собственности и разрушению хозяйственного здания.