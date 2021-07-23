Розовые лужи на Ровенщине. Фото: Ровно 1

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Лужи с розовой окраской обнаружили в поле в Ровенской области.

Житель села Колоденка, расположенного под городом Ровно, 22 июля сообщил спасателям, что в поле появилась вода с розовой окраской. Глава местной объединенной территориальной общины заявил, что один из сельскохозяйственных производителей, во время обработки угодий оставил остатки жидкости неустановленного происхождения. Об этом 23 июля сообщил пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас на месте происшествия работают специалисты ГСЧС и экологи. Эксперты собирают пробы грунта, воздуха и самого вещества для проведения экспресс-анализов. О результатах обещают сообщить дополнительно.

По информации местного телеканала «Ривне 1», неизвестная жидкость имеет неприятный запах и пурпурный цвет. Местные жители предполагают, что это может быть фунгицид, который предназначен для обезвреживания насекомых или гнили.

Напомним, 20 июля на заводе «Ривнеазот» разгерметизировалась труба в цехе производства азотной кислоты. Вследствие этого в воздух поднялось огромное оранжевое облако окиси азота. Украинский гидрометеорологический центр после этого чрезвычайного происшествия предупредил граждан о возможных кислотных дождях.

Источник: «Ривне 1»