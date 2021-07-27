Тайну розовой лагуны в Аргентине раскрыли биологи

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Почему лагуна в южном регионе Аргентины стала розовой, удалось выяснить инженерам-экологам и вирусологам. Лагуна стала яркого цвета вследствие загрязнения химическим веществом, которое используется для сохранения креветок на экспорт.

Антибактериальный продукт с содержанием сульфита натрия используется на рыбных заводах, отходы которых загрязняют реку Чубут. Та, в свою очередь, питает лагуну Корфу и другие водоемы в регионе. Местные жители уже давно жаловались на неприятные запахи и другие экологические проблемы вокруг реки и лагуны, пишет НВ со ссылкой на Science Alert.

Лагуна изменила цвет на прошлой неделе, — рассказал житель города Трелью Пабло Лада.

Инженер-эколог и вирусолог Федерико Рестрепо указал, что лагуна принимает стоки индустриального парка Трелью, а окраска произошло из-за наличия сульфита натрия в рыбных отходах.

На протяжении последних недель жители соседнего с Трелью города Роусон перекрывали дороги, по которым грузовики перевозят переработанные рыбные отходы. Поскольку Роусон был закрыт из-за протеста, власти провинции позволили предприятиям сбрасывать отходы в лагуну Корфу.

Красный цвет не наносит вреда и исчезнет спустя несколько дней, — утверждает начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд.

Активисты отмечают, что рыбные заводы не хотят платить за перевозку отходов на очистные сооружения, которые расположены в 55 км в Пуэрто-Мадрине.

Напомним, заводы по переработке рыбы на экспорт, преимущественно креветок и хека, создают тысячи рабочих мест в аргентинской провинции Чубут с населением около 600 тыс. человек.