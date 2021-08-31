Проводить уроки в защитных щитках посоветовал учителям Минздрав. Фото: oblgazeta.ru

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Занятия в школах педагогам рекомендовали проводить в защитных щитках.

Минздрав подготовил новые требования к организации образовательного процесса, которых должны придерживаться администрации образовательного учреждения и школьники в новом учебном году с целью предотвращения распространения COVID-19. Об этом говорится в постановлении главного государственного санитарного врача № 9 от 26 августа 2021 года, пишет Osvita.ua.

В Министерстве здравоохранения отмечают, что многоразовый защитный щиток, который будет использоваться учителями, надо использовать и дезинфицировать в соответствии с инструкциями производителя.

Ходить по школе и находиться на уроках ученикам начальной школы разрешили без масок. Школьники в возрасте от 12 лет могут не надевать маски во время урока, но должны использовать их при передвижении помещениями школы. В школу входить дети, учителя и родители должны только в средствах индивидуальной защиты.

Напомним, Национальная служба здоровья Украины сообщила, что первоклассники должны пройти перед школой обязательный медицинский осмотр. Раз в год медосмотр надо пройти и ученикам 2−11 классов, но не обязательно это делать именно перед учебным годом.

Источник: Osvita.ua