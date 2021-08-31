Проводити уроки в захисних щитках порадило вчителям МОЗ. Фото: oblgazeta.ru

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Заняття у школах педагогам рекомендували проводити у захисних щитках.

МОЗ підготувало нові вимоги до організації освітнього процесу, яких мають дотримуватись адміністрації закладів освіти та школярі в новому навчальному році з метою запобігання поширенню COVID-19. Про це йдеться в постанові головного державного санітарного лікаря № 9 від 26 серпня 2021 року, пише Osvita.ua.

У Міністерстві охорони здоров’я наголошують, що багаторазовий захисний щиток, який використовуватиметься вчителями, треба використовувати та дезінфікувати відповідно до інструкцій виробника.

Ходити по школі та перебувати на уроках учням початкової школи дозволили без масок. Школярі віком від 12 років можуть не вдягати маски під час уроку, але повинні використовувати їх при пересуванні приміщеннями школи. До школи входити діти, вчителі та батьки повинні лише в засобах індивідуального захисту.

Нагадаємо, Національна служба здоров’я України повідомила, що першокласники повинні пройти перед школою обов’язковий медичний огляд. Раз на рік медогляд треба пройти й учням 2−11 класів, але не обов’язково це робити саме перед навчальним роком.

Джерело: Osvita.ua