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Ракурс
Італія відкрила кордони для вакцинованих українців

Італія відкрила кордони для вакцинованих українців

31 сер 2021, 11:25
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Італія змінила умови в’їзду для громадян України. Так, з 31 серпня повністю вакциновані українські мандрівники з негативним тестом на коронавірусну інфекцію зможуть подорожувати країною без самоізоляції.

Детальна інформація щодо актуальних правил в’їзду в Італію оприлюднена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ країни.

Італія визнає наступні вакцини:

  • Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

  • Spikevax/Moderna,

  • Vaxzevria/AstraZeneca,

  • Janssen/Johnson & Johnson.

Наразі достовірно невідомо чи прийматиме Італія українські сертифікати вакцинації в застосунку «Дія».

Умови в’їзду в Італію для громадян України з 31 серпня по 25 жовтня:

Для вакцинованих громадян:

  • заповнення онлайн-форми Passenger Locator Form для пред’явлення у цифровому або друкованому вигляді;

  • наявність сертифікату або EU Green Pass про проходження повного курсу вакцинації (щонайменше за 14 днів до поїздки) вакцинами, які затверджені Європейським агентством лікарських засобів;

  • наявність негативного результату ПЛР/експрес тесту, зробленого за 72 години до приїзду.

Невакциновані громадяни або щеплені китайською чи іншими вакцинами повинні показати:

  • негативний результат ПЛР/експрес тесту, зробленого щонайменше, за 72 години до приїзду;

  • заповнену онлайн-форму Passenger Locator Form;

  • перебувати на обов’язковій самоізоляції протягом п’яти днів по прибуттю до Італії;


  • повторно здати ПЛР/експрес тесту на COVID-19.

Нагадаємо, з 31 липня по 30 серпня українці могли подорожувати до Італії за умови наявності результату ПЛР-тесту, а також обов’язкової самоізоляції впродовж п’яти днів. Після самоізоляції турист повинен був здати повторний тест. З 6 серпня для відвідання ресторанів, барів (перебування в приміщені), театрів, концертних, виставкових та спортивних залів, стадіонів тощо в Італії потрібно було пред’являти сертифікат про вакцинацію.

Джерело: Ракурс


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