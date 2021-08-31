Італія відкрила кордони для вакцинованих українців

https://racurs.ua/ua/n159433-italiya-vidkryla-kordony-dlya-vakcynovanyh-ukrayinciv.html

Ракурс

Італія змінила умови в’їзду для громадян України. Так, з 31 серпня повністю вакциновані українські мандрівники з негативним тестом на коронавірусну інфекцію зможуть подорожувати країною без самоізоляції.

Детальна інформація щодо актуальних правил в’їзду в Італію оприлюднена на офіційному сайті Міністерства закордонних справ країни.

Італія визнає наступні вакцини:

Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

Spikevax/Moderna,

Vaxzevria/AstraZeneca,

Janssen/Johnson & Johnson.

Наразі достовірно невідомо чи прийматиме Італія українські сертифікати вакцинації в застосунку «Дія».

Умови в’їзду в Італію для громадян України з 31 серпня по 25 жовтня:

Для вакцинованих громадян:

заповнення онлайн-форми Passenger Locator Form для пред’явлення у цифровому або друкованому вигляді;

наявність сертифікату або EU Green Pass про проходження повного курсу вакцинації (щонайменше за 14 днів до поїздки) вакцинами, які затверджені Європейським агентством лікарських засобів;

наявність негативного результату ПЛР/експрес тесту, зробленого за 72 години до приїзду.

Невакциновані громадяни або щеплені китайською чи іншими вакцинами повинні показати:

негативний результат ПЛР/експрес тесту, зробленого щонайменше, за 72 години до приїзду;

заповнену онлайн-форму Passenger Locator Form;

перебувати на обов’язковій самоізоляції протягом п’яти днів по прибуттю до Італії;



повторно здати ПЛР/експрес тесту на COVID-19.

Нагадаємо, з 31 липня по 30 серпня українці могли подорожувати до Італії за умови наявності результату ПЛР-тесту, а також обов’язкової самоізоляції впродовж п’яти днів. Після самоізоляції турист повинен був здати повторний тест. З 6 серпня для відвідання ресторанів, барів (перебування в приміщені), театрів, концертних, виставкових та спортивних залів, стадіонів тощо в Італії потрібно було пред’являти сертифікат про вакцинацію.