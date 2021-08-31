Ракурсhttps://racurs.ua/
Италия открыла границы для вакцинированных украинцев
Италия открыла границы для вакцинированных украинцевhttps://racurs.ua/n159433-italiya-otkryla-granicy-dlya-vakcinirovannyh-ukraincev.htmlРакурс
Италия изменила условия въезда для граждан Украины. Так, с 31 августа полностью вакцинированные украинские путешественники с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию смогут путешествовать по стране без самоизоляции.
Подробная информация об актуальных правилах въезда в Италию обнародована на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.
Италия признает следующие вакцины:
Comirnaty/Pfizer/BioNTech,
Spikevax/Moderna,
Vaxzevria/AstraZeneca,
Janssen/Johnson&Johnson.
Сейчас достоверно неизвестно, будет ли принимать Италия украинские сертификаты вакцинации в приложении «Дія».
Условия въезда в Италию для граждан Украины с 31 августа по 25 октября:
Для вакцинированных граждан:
заполнения онлайн-формы Passenger Locator Form для предъявления в цифровом или печатном виде;
наличие сертификата или EU Green Pass о прохождении полного курса вакцинации (не менее чем за 14 дней до поездки) вакцинами, которые утверждены Европейским агентством лекарственных средств;
наличие отрицательного результата ПЦР/экспресс теста, сделанного за 72 часа до приезда.
Вакцинированные граждане или привитые китайской или другими вакцинами должны показать:
отрицательный результат ПЦР/экспресс теста, сделанного минимум за 72 часа до приезда;
заполненную онлайн-форму Passenger Locator Form;
обязательная самоизоляция в течение пяти дней по прибытию в Италию;
повторная сдача ПЦР/экспресс теста на COVID-19.
Напомним, с 31 июля по 30 августа украинцы могли путешествовать в Италию при наличии результата ПЦР-теста, а также обязательной самоизоляции в течение пяти дней. После самоизоляции турист должен был сдать повторный тест. С 6 августа для посещения ресторанов, баров (пребывания в помещении), театров, концертных, выставочных и спортивных залов, стадионов в Италии нужно было предъявлять сертификат о вакцинации.
.