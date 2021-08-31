Италия открыла границы для вакцинированных украинцев

https://racurs.ua/n159433-italiya-otkryla-granicy-dlya-vakcinirovannyh-ukraincev.html

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Италия изменила условия въезда для граждан Украины. Так, с 31 августа полностью вакцинированные украинские путешественники с отрицательным тестом на коронавирусную инфекцию смогут путешествовать по стране без самоизоляции.

Подробная информация об актуальных правилах въезда в Италию обнародована на официальном сайте Министерства иностранных дел страны.

Италия признает следующие вакцины:

Comirnaty/Pfizer/BioNTech,

Spikevax/Moderna,

Vaxzevria/AstraZeneca,

Janssen/Johnson&Johnson.

Сейчас достоверно неизвестно, будет ли принимать Италия украинские сертификаты вакцинации в приложении «Дія».

Условия въезда в Италию для граждан Украины с 31 августа по 25 октября:

Для вакцинированных граждан:

заполнения онлайн-формы Passenger Locator Form для предъявления в цифровом или печатном виде;

наличие сертификата или EU Green Pass о прохождении полного курса вакцинации (не менее чем за 14 дней до поездки) вакцинами, которые утверждены Европейским агентством лекарственных средств;

наличие отрицательного результата ПЦР/экспресс теста, сделанного за 72 часа до приезда.

Вакцинированные граждане или привитые китайской или другими вакцинами должны показать:

отрицательный результат ПЦР/экспресс теста, сделанного минимум за 72 часа до приезда;

заполненную онлайн-форму Passenger Locator Form;

обязательная самоизоляция в течение пяти дней по прибытию в Италию;



повторная сдача ПЦР/экспресс теста на COVID-19.

Напомним, с 31 июля по 30 августа украинцы могли путешествовать в Италию при наличии результата ПЦР-теста, а также обязательной самоизоляции в течение пяти дней. После самоизоляции турист должен был сдать повторный тест. С 6 августа для посещения ресторанов, баров (пребывания в помещении), театров, концертных, выставочных и спортивных залов, стадионов в Италии нужно было предъявлять сертификат о вакцинации.