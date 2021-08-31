Медогляд дітей перед школою. Фото:

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Медичний огляд перед школою обов’язково повинні пройти першокласники.

Майбутні першачки мають відвідати хірурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога. Також треба здати аналіз крові на гемоглобін, інші аналізи та пройти спеціалістів за показаннями. Про це повідомила Національна служба здоров’я України у Telegram.

Після проходження медогляду педіатр або сімейний лікар випише медичну довідку № 086−1/о про стан здоров’я дитини, діагноз та групу на фізкультурі. Крім того, першокласникам необхідна довідка про зроблені профілактичні щеплення за формою № 063/о.

Раз на рік медогляд треба пройти й учням 2−11 класів, але не обов’язково це робити перед навчальним роком. Сімейний лікар чи педіатр підкаже потрібні консультації та аналізи за віком.

У НСЗУ нагадали, що медогляди учнів входять до Програми медичних гарантій і є безкоштовними. Для консультації вузьких спеціалістів педіатр чи сімейний лікар створить електронне направлення. Направлення не потрібне до гінеколога, психіатра, нарколога, стоматолога та лікаря, в якого під наглядом перебуває дитина з хронічними захворюваннями.

Нагадаємо, глава МОЗ Віктор Ляшко заявляв, що новий навчальний рік розпочнеться 1 вересня та проходитиме у звичному режимі. З 1 вересня відкриються всі школи країни в звичайному форматі, незалежно від кількості щеплених співробітників в навчальних закладах.