Медосмотр детей перед школой. Фото:

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Медицинский осмотр перед школой обязательно должны пройти первоклассники.

Будущие первоклашки должны посетить хирурга, ортопеда-травматолога, офтальмолога, стоматолога. Также надо сдать анализ крови на гемоглобин, другие анализы и пройти специалистов по показаниям. Об этом сообщила Национальная служба здоровья Украины в Telegram.

После прохождения медосмотра педиатр или семейный врач выпишет медицинскую справку № 086−1/о о состоянии здоровья ребенка, диагноз и группу на физкультуре. Кроме того, первоклассникам необходима справка о сделанных профилактических прививках по форме № 063/о.

Раз в год медосмотр надо пройти и ученикам 2−11 классов, но не обязательно это делать перед учебным годом. Семейный врач или педиатр подскажет нужные консультации и анализы по возрасту.

В НСЗУ напомнили, что медосмотры учащихся входят в Программу медицинских гарантий и являются бесплатными. Для консультации узких специалистов педиатр или семейный врач создаст электронное направление. Направление не требуется к гинекологу, психиатру, наркологу, стоматологу и врачу, у которого под наблюдением находится ребенок с хроническими заболеваниями.

Напомним, глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что новый учебный год начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. С 1 сентября откроются все школы страны в обычном формате, независимо от количества привитых сотрудников в учебных заведениях.