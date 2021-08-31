Донецк. Фото: ДНР

https://racurs.ua/n159435-v-okkupirovannom-donecke-po-vecheram-ne-ezdit-obschestvennyy-transport-video.html

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Общественный транспорт в Донецке не ездит по вечерам — местные жители массово жалуются на то, что не могут попасть домой после работы.

Транспорт не работает уже после семи часов вечера, а в восемь и девять часов добраться домой невозможно. Об этом заявил представитель Украины в ТКГ Денис Казанский.

Он поделился сюжетом подконтрольного боевикам телеканала, на котором марионеточные «журналисты» были вынуждены признать существование проблемы с движением общественного транспорта, ее подтверждают и рядовые жители города.

Деграданты, которые захватили Донецк, превратили город в колхоз, где в 9 вечера уже не ходит транспорт. Сколько бы российская пропаганда не рассказывала о карателях и фашистах, а факт остается фактом — при Украине город жил! Сейчас его убивают те, кто называет себя его защитниками, — написал Казанский.

Напомним, ранее мы сообщали, что в оккупированном Донецке в «военном параде» на 9 мая приняли участие около 1 тыс. членов незаконных вооруженных формирований ДНР и 5 тыс. зрителей. В «параде» участвовало вооружение с нарушением линий отвода и техника военного типа.