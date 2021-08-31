Зеленський прибув до США — деталі

https://racurs.ua/ua/n159422-zelenskyy-prybuv-do-ssha-detali-foto.html

Ракурс

Володимир Зеленський, президент України, разом із першою леді Оленою Зеленською прибули до Вашингтона в рамках робочого візиту до США на запрошення очільника Білого дому Джо Байдена.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

На порядку денному візиту — зустріч лідерів двох країн у форматі віч-на-віч та в розширеному складі делегацій. Також відбудеться низка важливих зустрічей президента України з американськими високопосадовцями, — йдеться в повідомленні.

Планується, що українська делегація підпише низку двосторонніх документів зі США.

В офісі Зеленського уточнили, що програма візиту розрахована на кілька днів й вона охопить низку міст на Східному та Західному узбережжях США. У Вашингтоні президент перебуватиме два дні — 31 серпня і 1 вересня, потім відвідає Каліфорнію. Зокрема, зустріч Зеленського з Байденом у Білому домі вже розпланована та узгоджена обома сторонами. Її дата двічі переносилася на прохання американців через події в Афганістані. Також заплановане відкриття Українського дому і відвідання знакових для відносин України та США місць Вашингтона.

Нагадаємо, 1 вересня глава держави проведе перемовини з президентом США Джо Байденом. Дату візиту Зеленського, котру затверджувала Адміністрація президента США, неодноразово критикували представники Конгресу, які до 20 вересня перебувають на канікулах, що ускладнює комунікацію з делегацією України.