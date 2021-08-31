Зеленский прибыл в США - детали

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Владимир Зеленский, президент Украины, вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыли в Вашингтон в рамках рабочего визита в США по приглашению главы Белого дома Джо Байдена.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В повестке дня визита — встреча лидеров двух стран в формате один на один и в расширенном составе делегаций. Также состоится ряд важных встреч президента Украины с американскими высокопоставленными чиновниками, — говорится в сообщении.

Планируется, что украинская делегация подпишет ряд двусторонних документов в США.

В офисе Зеленского уточнили, что программа визита рассчитана на несколько дней и она охватит ряд городов на Восточном и Западном побережьях США. В Вашингтоне президент будет находиться два дня — 31 августа и 1 сентября, затем посетит Калифорнию. В частности, встреча Зеленского с Байденом в Белом Доме уже распланирована и согласована обеими сторонами. Ее дата дважды переносилась по просьбе американцев из-за событий в Афганистане. Также запланировано открытие Украинского дома и посещение знаковых для отношений Украины и США мест Вашингтона.

Напомним, 1 сентября глава государства проведет переговоры с президентом США Джо Байденом. Дату визита Зеленского, которую утверждала Администрация президента США, неоднократно критиковали представители Конгресса, которые до 20 сентября находятся на каникулах, что затрудняет коммуникацию с делегацией Украины.