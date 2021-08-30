Зеленский везет Байдену важный документ

Зеленский и Байден. Фото: Лига

https://racurs.ua/n159414-zelenskiy-vezet-baydenu-vajnyy-dokument.html

Ракурс

Встреча Владимира Зеленского и Джо Байдена, украинского и американского лидеров, которая запланирована на 1 сентября, состоится с презентацией важного документа.

Президент Украины передаст Байдену списки военнопленных и заключенных украинцев из оккупированных Донбасса и Крыма. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на телеканале «Украина 24».

В перечне приведены имена и фамилии всех пленных и пропавших без вести на Донбассе и в оккупированном Крыму украинцев.

Президенту готовили списки пропавших без вести, пленных, заложников и политзаключенных. И знаю, что все эти документы президент повезет в Америку, — сказала Денисова.



Омбудсмен уверена, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден обсудят вопросы пленных и пропавших без вести украинцев, в частности их возвращение в Украину и обмен.

Напомним, ранее мы сообщали, что встречу президента Украины Владимира Зеленского с главой США Джо Байденом во второй раз перенесли по просьбе американской стороны.