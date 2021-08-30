Китай. Фото: Чемпионат

https://racurs.ua/n159413-duhovnyy-opium-kitay-ogranichil-dostup-k-onlayn-igram-dlya-detey.html

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Власти Китая запретили детям играть в онлайн-игры более часа в день, поскольку такие развлечения являются разрушительными для молодежи.

Провластные СМИ называли онлайн-игры «духовным опиумом». Об этом сообщает BBC.

Отныне китайские школьники смогут играть только один час в пятницу, выходные и праздничные дни. Разрешение на игры будет действительным только с 8 до 9 вечера. В праздничные дни разрешенное время будет расти до трех часов.

Причиной таких ограничений называют то, что многие дети стали зависимыми от онлайн-игр, что приводит к негативным последствиям. Кроме того, местный регулятор увеличил количество проверок того, как разработчики онлайн-игр придерживаются новых ограничений.

Напомним, ранее мы сообщали, что китайские знаменитости попадут под более жесткий контроль властей. Правительство будет применять алгоритмы для удаления запрещенной информации из фан-сообществ и даже «стирание» знаменитостей из сети.

Источник: BBC