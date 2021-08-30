Китай научился «стирать» знаменитостей из интернета. Фото: yesasia.ru

https://racurs.ua/n159404-kitay-nauchilsya-stirat-znamenitostey-iz-interneta.html

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Китайские знаменитости попадут под более жесткий контроль властей. Правительство будет применять алгоритмы для удаления запрещенной информации из фан-сообществ и даже «стирания» знаменитостей из сети.

Чиновники хотят остановить работу алгоритмов, которые побуждают пользователей тратить большие суммы денег или расходовать финансы так, чтобы «нарушить общественный порядок». Об этом сообщает администрация киберпространства Китая.

Интернет-компании должны усложнить создание поддельных учетных записей пользователей, а также упростить отключение систем рекомендаций. Эта инициатива — часть кампании чиновников по масштабному регулированию интернета.

Ранее в Китае от действий властей сильно пострадали одни из самых крупных в мире технокомпаний Tencent, Alibaba и Bytedance — регуляторы вплотную взялись за них и «закрутили гайки» настолько, что некоторые рынки (например, онлайн-образование) оказались недоступны для этих корпораций.

От этих «репрессий» теперь страдают и селебрити. Например, один из самых известных китайских певцов Крис Ву после неподтвержденных обвинений в изнасиловании не только попал под арест, но и начал «исчезать» из интернета — статьи о нем стали убирать новостные сайты, а фильмы с ним начали пропадать со стриминговых платформ. То же самое уже начало происходить и с Чжан Чжеханем, который ранее выложил фото из токийского храма, а также с актрисой Чжао Вэй, вовлеченной в крупный налоговый скандал.

Напомним, в Норвегии приняли новый закон, согласно которому влиятельные лица в социальных сетях не смогут публиковать отфотошопленные фотографии без разъяснений, что именно они исправили.