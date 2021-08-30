Китай навчився «стирати» знаменитостей з інтернету. Фото: yesasia.ru

https://racurs.ua/ua/n159404-kytay-navchyvsya-styraty-znamenytostey-z-internetu.html

Ракурс

Китайські знаменитості потраплять під більш жорсткий контроль влади. Уряд буде застосовувати алгоритми для видалення забороненої інформації з фан-спільнот і навіть «стирання» знаменитостей з мережі.

Чиновники хочуть зупинити роботу алгоритмів, які спонукають користувачів витрачати великі суми грошей або витрачати фінанси так, щоб «порушувати громадський порядок». Про це повідомляє адміністрація кіберпростору Китаю.

Інтернет-компанії повинні ускладнити створення підроблених облікових записів користувачів, а також спростити відключення систем рекомендацій. Ця ініціатива — частина кампанії чиновників щодо масштабного регулювання інтернету.

Раніше в Китаї від дій влади сильно постраждали одні з найбільших у світі технокомпаній Tencent, Alibaba і Bytedance — регулятори впритул взялися за них і «закрутили гайки» настільки, що деякі ринки (наприклад, онлайн-освіта) виявилися недоступні для цих корпорацій.

Від цих «репресій» тепер страждають і селебріті. Наприклад, один з найвідоміших китайських співаків Кріс Ву після непідтверджених звинувачень в зґвалтуванні не тільки потрапив під арешт, але і почав «зникати» з інтернету — статті про нього стали видаляти новинні сайти, а фільми за його участі зникли зі стрімінгових платформ. Те ж саме вже почало відбуватися і з Чжан Чжеханем, який раніше виклав фото з токійського храму, а також з актрисою Чжао Вей, яка потрапила у великий податковий скандал.

Нагадаємо, в Норвегії прийняли новий закон, згідно з яким публічні особи в соціальних мережах не зможуть публікувати відфотошоплені фотографії без роз’яснень, що саме вони виправили.