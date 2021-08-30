Вибори в Харкові. Фото: Обозреватель

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Ракурс

Вибори в Харкові проходитимуть за участі кандидата від проукраїнських сил, який стане конкурентом Михайлу Добкіну та Ігорю Терехову.

Єдиним кандидатом від проукраїнських сил на виборах обрали голову харківського осередку «Нацкорпусу» Костянтина Немічева. Про це повідомляє «Суспільне».

Відомо, що Немічева було обрано під час Меморандуму, який проходив 28 серпня — голова «Нацкорпусу» набрав найбільше голосів. Він йтиме на вибори як самовисуванець.

У рейтингу голосування за єдиного кандидата друге та третє місця посіли представник «Європейської солідарності"Олександр Скорик та представник «Демократичної сокири"Микита Соловйов. Також у голосуванні взяли участь представники таких партій:

«Акцент»;

«Голос»;

«Демократична сокира»;

«Європейська солідарність»;

«Національний корпус»;

«Правий сектор».

За словами Немічева, до них долучався і «Блок Світличної «Разом!», але ближче до голосування він вийшов із переговорного процесу. Партії «Акцент» та «Європейська солідарність» відкликають свої підписи за результатами голосування.

25-річний Костянтин Немічев — керівник харківського осередку «Національного корпусу», з березня 2021 року — голова Громадської ради при Харківській облдержадміністрації. Входив до полку «Азов».

Джерело: Суспільне