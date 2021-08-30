Замахи на чеченця Осмаєва. Фото: Главком

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Офіс генерального прокурора передав до суду справу проти співробітника ФСБ, якого підозрюють у причетності до замаху на вбивство командира Міжнародного миротворчого батальйону Адама Осмаєва.

В організації замаху йому допомагав одним з керівників Центру спеціальних операцій «А» Служби безпеки України, генерал-майор Валерій Шайтанов. Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

За завданням куратора з ФСБ генерал-майор СБУ на території України підшуковував осіб для вбивства Осмаєва. У 2017 році на Осмаєва було здійснено два замахи — 1 червня та 30 жовтня. Комбат отримав важкі поранення. Внаслідок останнього нападу загинула дружина Осмаєва Аміна Окуєва.

Нагадаємо, генерала СБУ Валерія Шайтанова затримали 14 квітня за шпигунство на користь Росії. Слідство вважає, що Шайтанов планував в Україні теракти, за які російська сторона обіцяла йому 200 тис. дол. і паспорт РФ. Він працював над залученням українців до виконання завдань ФСБ на території Європи.

Пізніше Шевченківський суд Києва заарештував Шайтанова на 60 днів. Його підозрюють у шпигунстві на користь ФСБ Росії та підготовці вбивства добровольця Адама Осмаєва. 16 квітня був затриманий ще один фігурант цієї справи.

У липні 2021 року Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинуваченого в державній зраді Шайтанова. Раніше Антон Геращенко заявив, що затриманий працював над тим, щоб організувати замах на екс-главу МВС України Арсена Авакова.

У разі доведення провини йому загрожує позбавлення волі на термін від 12 до 15 років. У жовтні 2020 року Офіс генпрокурора передав до суду справу генерал-майора СБУ Шайтанова.