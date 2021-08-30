Покушения на чеченца Осмаева. Фото: Главком

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Офис генерального прокурора передал в суд дело против сотрудника ФСБ, которого подозревают в причастности к покушению на убийство командира Международного миротворческого батальона Адама Осмаева.

В организации покушения ему помогал одним из руководителей Центра специальных операций «А» Службы безопасности Украины, генерал-майор Валерий Шайтанов. Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

По заданию куратора из ФСБ генерал-майор на территории Украины подыскивал исполнителей для убийства Осмаева. В 2017 году на Осмаева было совершено два покушения — 1 июня и 30 октября. Комбат получил тяжелые ранения. Вследствие последнего нападения погибла жена Осмаева Амина Окуева.

Напомним, генерала СБУ Валерия Шайтанова задержали 14 апреля 2020 года за шпионаж в пользу России. Следствие считает, что Шайтанов планировал в Украине теракты, за которые российская сторона обещала ему 200 тыс. долл. и паспорт РФ. Он работал над привлечением украинцев к выполнению задач ФСБ на территории Европы.

Позже Шевченковский суд Киева арестовал Шайтанова на 60 дней. Его подозревают в шпионаже в пользу ФСБ России и подготовке убийства добровольца Адама Осмаева. 16 апреля был задержан еще один фигурант этого дела.

В июле 2021 года Киевский апелляционный суд оставил под стражей обвиняемого в государственной измене Шайтанова. Ранее Антон Геращенко заявил, что задержанный работал над тем, чтобы организовать покушение на экс-главу МВД Украины Арсена Авакова.

В случае доказательства вины ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет. В октябре 2020 года Офис генпрокурора передал в суд дело генерал-майора СБУ Шайтанова.