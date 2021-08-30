Разумков на фронте пообещал не молчать на обстрелы боевиков, фото - Рада

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Ракурс

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков 30 августа посетил район проведения операции Объединенных сил. Он находился в расположении механизированных рот возле Марьинки и Красногоровки (28-я отдельная механизированная бригада).

Спикер на брифинге прежде всего вспомнил о недавних обстрелах Авдеевки и заявил, что Украина в районе проведения ООС не будеет молчать в ответ на обстрелы боевиков и будет защищать своих военнослужащих.

Разумков сообщил, что один из раненых в Авдеевке военнослужащих ВСУ находится в тяжелом состоянии.

Опять обстрелы, нарушение договоренностей, взятых всеми сторонами процесса. Мы точно не будем молчать и будем защищать своих военнослужащих и граждан, которые вынуждены жить в таких условиях. Все, что будет зависеть от нас, от военно-гражданской администрации, я уверен мы выполним, — сообщил Разумков.

Причиной визита председателя Рады в Донецкую область стало обострение ситуации на фронте. Он также посетил КПВВ на линии разграничения.

Фактически попадания были почти в километре от школы, которая, я надеюсь, вскоре будет функционировать, — сказал спикер Рады.

Разумков отметил, что украинская власть готова обеспечить полноценную работу пунктов пропуска, но оккупационные администрации блокируют их работу под «прикрытием» коронавируса.

Это официальная причина. Но они блокируют работу КПВВ для того, чтобы иметь дополнительный инструмент для информационного давления на Украину, — цитирует УП слова Разумкова на брифинге.

Он апеллирует и к неслаженная работы наблюдательной миссии ОБСЕ.

Очень хотелось бы, чтобы ОБСЕ работала круглосуточно, а не с утра и до трех часов дня. Тогда весь мир поймет, кто что делает, — сказал Разумков.

Источник: прес-служба Рады, УП