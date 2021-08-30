«Укрзализныця» выступила с заявлением о движении поездов в обстрелянной Авдеевки

https://racurs.ua/n159393-ukrzaliznycya-vystupila-s-zayavleniem-o-dvijenii-poezdov-k-obstrelyannoy-avdeevke.html

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Обстрелы гражданских объектов на Донбассе привели к продлению ограничений на движение поездов в Авдеевки. «Укрзализныця» 30 августа сообщила, что ограничение движения поездов продлится до 30 сентября включительно.

Это означает, что поезд № 136 Киев — Авдеевка будут курсировать только до Покровская, а пригородные поезда и поезд № 826 Днепр — Авдеевка только до станции Очеретино.

Перевозчик призывает пассажиров внимательно слушать объявления на вокзалах и следить за обновлением информации на официальном сайте «Укрзализныци».

Напомним, что 28 августа из-за обстрела Авдеевки «Укрзализныця» остановила движение поездов. Это сделали по соображениям безопасности после массированного обстрела пророссийскими боевиками Авдеевки.

Тогда город более часа пребывал под ударом минометов. Боевики выпустили более 25 мин калибром 120 мм.