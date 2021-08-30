Поставщик «последней надежды» поднял цену на газ для украинцев. Фото:

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Цену на газ для украинских потребителей на сентябрь 2021 года установил «Нафтогаз Украины».

Потребителям, получающим топливо от поставщика «последней надежды», цена установлена на уровне 12 грн за куб. м. Установленная цена на 22 коп. выше тарифа, действовавшего в августе — 11,78 грн / куб. м. Это цена с НДС, но без доставки. Об этом сообщается на сайте газовой компании.

Отмечается, что сейчас «Нафтогаз» в качестве поставщика «последней надежды» на рынке газа обслуживает почти 500 тыс. домохозяйств в Донецкой, Херсонской и Полтавской областях, в городе Кременец Тернопольской области, в Мелитополе и Мелитопольском районе Запорожской области, Коростышеве и Коростышевском районе Житомирской области, в городе Шепетовка Хмельницкой области.

Новая цена 12 грн за куб. м будет распространяться на этих потребителей в сентябре, а со следующего месяца снова изменится. Между тем годовой «фиксированный» тариф компании для населения составляет 7,96 грн/куб. м.

Газовики отмечают, что цена на треть больше рыночного предложения большинства поставщиков в рамках фиксированных годовых пакетов. Также сообщается, что в течение 60 дней потребитель должен выбрать себе нового поставщика.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский допускает повышение тарифов на природный газ для украинцев после того как будет запущен российский геополитический проект «Северный поток-2».