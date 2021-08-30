Астронавт ужаснулся ураганом «Ида» из космоса. Фото: AP

https://racurs.ua/n159391-astronavt-ujasnulsya-uraganom-ida-iz-kosmosa-foto.html

Ракурс

Ураган «Ида», который накрыл США, удалось увидеть из космоса. С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии середины урагана.

Снимками он поделился на своей странице в Twitter. По словам астронавта, такие ураганы происходят все чаще и наносят огромный ущерб.

Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайную ситуацию из-за урагана «Ида». Известно о гибели одного человека.

Из-за мощного урагана река Миссисипи течет в обратном направлении. Спасатели ожидают, что «Ида» станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана «Катрина».

Национальный центр ураганов прогнозировал для южного побережья США «чрезвычайно опасный ураган» четвертой категории с максимальным ветром 225 км/ч. Сейчас он ослаб до второй категории, порывы ветра достигают 170 км/ч.