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Ракурс
Астронавт ужаснулся ураганом «Ида» из космоса. Фото: AP

Астронавт ужаснулся ураганом «Ида» из космоса (ФОТО)

30 авг 2021, 13:40
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Ураган «Ида», который накрыл США, удалось увидеть из космоса. С Международной космической станции французский астронавт Томас Песке сделал фотографии середины урагана.

Снимками он поделился на своей странице в Twitter. По словам астронавта, такие ураганы происходят все чаще и наносят огромный ущерб.

Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайную ситуацию из-за урагана «Ида». Известно о гибели одного человека.


Из-за мощного урагана река Миссисипи течет в обратном направлении. Спасатели ожидают, что «Ида» станет серьезным испытанием для дамб и инфраструктуры региона, восстановленной после урагана «Катрина».

Национальный центр ураганов прогнозировал для южного побережья США «чрезвычайно опасный ураган» четвертой категории с максимальным ветром 225 км/ч. Сейчас он ослаб до второй категории, порывы ветра достигают 170 км/ч.

Источник: Ракурс


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