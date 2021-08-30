Сроки, дистанционка и питание — Минобразования рассказало о новом учебном годе, фото - Зеркало недели

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Образовательный процесс в школах Украины начинается в День знаний — 1 сентября. Он продлится не менее 175 учебных дней и закончится не позднее 1 июля следующего года.

Минобразования и науки на своем сайте 30 августа сообщило, что в условиях пандемии обучение при необходимости может происходить с использованием технологий дистанционного обучения. Школы, кроме того, могут самостоятельно изменять режим работы заведения.

Отмечается, что структура и продолжительность учебных года, недели, дня, занятий, формы организации образовательного процесса определяются педагогическим советом «с учетом возрастных особенностей, физического, психического и интеллектуального развития детей, особенностей региона».

Первый урок в новом учебном году рекомендуется посвятить празднованию 30-й годовщины независимости Украины.

В новом учебном году в Украине также состоится осовременивание системы школьного питания. Сейчас происходит модернизация пищеблоков, обновление нормативно-правового обеспечения, обновлено меню школьной столовой, проводятся вебинары и мастер-классы.

Обновленные нормы питания в школах вступают в силу с 1 сентября. В постановлении Кабинета министров № 786 утверждены изменения в нормы питания в учебных заведениях и детских учреждениях оздоровления и отдыха.

Переходный период на новые нормы питания продлится с 1 сентября до 1 января 2022 года.