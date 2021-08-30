Геращенко получил новую должность в МВД – подробности. Фото: МВД

https://racurs.ua/n159389-geraschenko-poluchil-novuu-doljnost-v-mvd-podrobnosti.html

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Антон Геращенко, один из ближайших соратников предыдущего главы МВД Арсена Авакова, получил новую должность.

Его назначили советником министра внутренних дел Дениса Монастырского. Об этом свидетельствует сообщение на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что Геращенко участвовал в совещании МВД, ГПСУ и Государственной геокадастровой службы, на котором обсуждался вопрос инвентаризации земель вдоль госграницы, а также передачи этой территории в постоянное пользование пограничниками.

Интересно, что до прихода в парламент Монастырский был помощником-консультантом Геращенко — он заменял его в конкурсной комиссии по отбору членов Госбюро расследований.

Напомним, 4 августа Антона Геращенко уволили с должности заместителя министра внутренних дел. Он занимал эту должность с сентября 2019 года.