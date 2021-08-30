Геращенко отримав нову посаду в МВС – подробиці. Фото: МВС

https://racurs.ua/ua/n159389-geraschenko-otrymav-novu-posadu-v-mvs-podrobyci.html

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Антон Геращенко, один із найближчих соратників попереднього очільника МВС Арсена Авакова, отримав нову посаду.

Його призначили радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського. Про це свідчить повідомлення на сайті Держприкордонслужби.

Зазначається, що Геращенко брав участь у нараді МВС, ДПСУ та Державної геокадастрової служби, на якій обговорювалося питання інвентаризації земель уздовж держкордону, а також передачі цієї території в постійне користування прикордонниками.

Цікаво, що до приходу в парламент Монастирський був помічником-консультантом Геращенка — він заміняв його в конкурсній комісії з відбору членів Держбюро розслідувань.

Нагадаємо, 4 серпня Антона Геращенка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ. Він обіймав цю посаду з вересня 2019 року.