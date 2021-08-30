Мутація COVID-19 відбувається раз на тиждень, вважають вчені. Фото: vesti.ru

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Мутація коронавірусу SARS-CoV-2, що викликає хворобу COVID-19, мутує приблизно раз на тиждень, тобто в два рази частіше, ніж вважалося до цих пір.

Раніше дослідники не помічали багато мутацій коронавірусу, їх не секвенували і не враховували при оцінці швидкості появи нових штамів. Те, що «ковід» мутує раз на сім днів показало дослідження співробітників Центру еволюції Мілнера в університеті Бата і відділу генетики людини Ради з медичних досліджень Единбурзького університету у Великій Британії. Про це повідомляє Genome Biology and Evolution із посиланням на прес-реліз університету Бата.

Дослідники вважають, що найчастіше упускалися з уваги приклади «негативної селекції», коли трапилася мутація шкідлива самому вірусу і знижує його шанси на виживання, тоді як увага вчених зосереджувалася на прикладах позитивної селекції, коли новий штам отримував переваги перед старими, наприклад, як більш контагіозна «Дельта».

За словами професора Лоренса Херста, якщо заражена коронавірусом особа хворіє довше декількох тижнів, то вірус може мутувати в його організмі. Саме таким чином з’явився альфа-штам коронавірусу, який вважається результатом еволюції вірусу всередині хворого, що не міг швидко вилікуватися. Результати дослідження доводять доводить необхідність ретельної ізоляції хворих із затяжною формою COVID-19.

Нагадаємо, у Південній Кореї зареєстрували два випадки нового варіанту вірусу, який отримав умовну назву Delta Plus («Дельта плюс»). Перший випадок нового штаму виявили у 40-річного чоловіка, який за останній час не здійснював закордонних поїздок. Другий випадок був виявлений у мандрівника, який повернувся з США. Відомо, що він отримав дві дози вакцини препарату AstraZeneca перед поїздкою.

Джерело: Genome Biology and Evolution