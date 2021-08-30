Наказала коханцю вбити чоловіка – дружина посла отримала вирок. Фото: REUTERS

https://racurs.ua/ua/n159387-nakazala-kohancu-vbyty-cholovika-drujyna-posla-otrymala-vyrok.html

Ракурс

За вбивство свого чоловіка, колишнього посла Греції в Бразилії, засудили громадянку Бразилії Франсуазу де Соузу Олівейра. Жінка проведе 31 рік у в’язниці.

Дружина посла мала роман з офіцером військової поліції Серхіо Гомесом, який і здійснив злочин у 2016 році на прохання коханки, інформує BBC.

Обгорілі останки Кіріакоса Амірідіса знайшли в багажнику згорілої машини в Ріо-де-Жанейро. Пізніше Гомес зізнався у вбивстві посла та отримав 22 роки ув’язнення. Його родич відсидів рік за ґратами за допомогу в приховуванні тіла вбитого.

59-річний Кіріакос Амірідіс працював консулом у Ріо-де-Жанейро у 2001−2004 роках і повернувся до Бразилії як посол у 2016 році. Він одружився із Франсуазою у 2004 році, в пари народилася дочка.

Дружина посла спочатку повідомила про його зникнення, сказавши поліції, що він покинув їхню квартиру без пояснень і поїхав на орендованому автомобілі. Згорілу машину з тілом посла знайшли наступного дня під естакадою. Слідчі виявили плями крові на дивані у квартирі, де мешкала пара і вважають, що його вбили там, а тіло згодом вивезли.

Джерело: BBC