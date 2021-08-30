Літак, задіяній в евакуації. Фото: Володимир Зеленський у Twitter

https://racurs.ua/ua/n159386-znayshly-v-kabuli-i-suprovodyly-ukrayinci-provely-neymovirnu-operaciu-evakuaciyi.html

Ракурс

Українські військові допомагають евакуювати людей з Кабулу у надскладних умовах.

Уряд Канади звернувся до Києва з проханням допомогти евакуювати перекладачів, які працювали з журналістами та з військовими в Афганістані. Бійці ЗСУ в ході спецоперації вийшли у місто, відшукали перекладачів, а потім пішки супроводжували два мікроавтобуси з людьми, яких треба було евакуювати. Про це пише канадське видання The Globe and Mail.

На українських літаках з Кабулу евакуювали 19 осіб, які працювали перекладачами та співпрацювали з канадською газетою. Канада погодилася прийняти до себе цих людей, але за умови, що вони зможуть самостійно виїхати з Афганістану до третіх країн.

Оттава та Київ домовилися вивезти до української столиці людей, яких потім би вивезли до Канади. Евакуаційний рейс відбувся зранку 27 серпня — через день після того, як Канада припинила евакуацію, зокрема через теракт в аеропорту.

Очевидці розповіли, що українські військові пішки вийшли до Кабула з аеропорту, щоб супроводжувати мікроавтобуси з перекладачами. Солдати мали знімки номерних знаків автобусів, вони супроводжували транспорт приблизно 600 м до летовища.

Афганців, які летіли до Канади, посадили на військовий літак, який спершу вирушав до Пакистану. Після цього людей пересадили на чартерний рейс та з короткою зупинкою в Баку привезли до аеропорту «Бориспіль».

Нагадаємо, 28 серпня Україна евакуювала з Афганістану приблизно 360 осіб, яких доставили до Києва трьома літаками. Серед евакуйованих із Кабула приблизно 80 українців.