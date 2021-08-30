Нашли в Кабуле и сопроводили — украинцы провели невероятную операцию эвакуацииhttps://racurs.ua/n159386-nashli-v-kabule-i-soprovodili-ukraincy-proveli-neveroyatnuu-operaciu-evakuacii.htmlРакурс
Украинские военные помогают эвакуировать людей из Кабула в сверхсложных условиях.
Правительство Канады обратилось в Киев с просьбой помочь эвакуировать переводчиков, которые работали с журналистами и с военными в Афганистане. Бойцы ВСУ в ходе спецоперации вышли в город, отыскали переводчиков, а потом пешком сопровождали два микроавтобуса с людьми, которых надо было эвакуировать. Об этом пишет канадское издание The Globe and Mail.
На украинских самолетах из Кабула эвакуировали 19 человек, которые работали переводчиками и сотрудничали с канадской газетой. Канада согласилась принять к себе этих людей, но при условии, что они смогут самостоятельно уехать из Афганистана в третьи страны.
Оттава и Киев договорились вывезти в украинскую столицу людей, которых потом бы вывезли в Канаду. Эвакуационный рейс состоялся утром 27 августа — через день после того, как Канада прекратила эвакуацию, в частности из-за теракта в аэропорту.
Очевидцы рассказали, что украинские военные пешком вышли в Кабул из аэропорта, чтобы сопровождать микроавтобусы с переводчиками. Солдаты имели снимки номерных знаков автобусов, они сопровождали транспорт примерно 600 м до аэродрома.
Афганцев, которые летели в Канаду, посадили на военный самолет, который сначала отправлялся в Пакистан. После этого людей пересадили на чартерный рейс и с короткой остановкой в Баку привезли в аэропорт «Борисполь».
Напомним, 28 августа Украина эвакуировала из Афганистана примерно 360 человек, которых доставили в Киев тремя самолетами. Среди эвакуированных из Кабула примерно 80 украинцев.