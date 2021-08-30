Шмыгаль предположил, что Украина может «проесть» часть денег МВФ

https://racurs.ua/n159385-shmygal-predpolojil-chto-ukraina-mojet-proest-chast-deneg-mvf.html

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Часть средств Международного валютного фонда (МВФ) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль хочет частично направить на социальные выплаты.

Киев на прошлой неделе получил от МВФ более 2,7 млрд долл. так называемой безвозвратной помощи. Эти средства являются частью распределения в рамках поддержки стран-участниц МВФ в восстановлении экономики от негативных последствий пандемии коронавируса.

Шмыгаль 29 августа на своей странице в Фейсбук сообщил, что «полученная на этой неделе от МВФ безвозвратная финансовая помощь будет способствовать макроэкономической стабильности, а также даст возможность увеличить социальные выплаты гражданам».

23 августа Украина получила на свой счет в МВФ 1,9 млрд специальных прав заимствования (около 2,7 млрд долл) в рамках распределения 650 млрд долл между странами-членами.

Тогда в фонде сообщили, что «выделение СПЗ обеспечит дополнительную ликвидность мировой экономической системы, поскольку дополнит валютные резервы стран и уменьшит их зависимость от внутреннего или внешнего долга».

Киев получил свою часть пропорционально квоте в Международном валютном фонде.