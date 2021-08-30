Шмигаль припустив, що Україна може “проїсти” частину грошей МВФ

https://racurs.ua/ua/n159385-shmygal-prypustyv-scho-ukrayina-moje-proyisty-chastynu-groshey-mvf.html

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Частину коштів Міжнародного валютного фонду (МВФ) прем'єр-міністр України Денис Шмигаль хоче частково спрямувати на соціальні виплати.

Київ минулого тижня отримав від МВФ понад 2,7 млрд дол. так званої безповоротної допомоги. Ці кошти є частиною розподілу в межах підтримки країн-учасниць МВФ у відновленні економіки від негативних наслідків пандемії коронавірусу.

Шмигаль 29 серпня на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, що «отримана цього тижня від МВФ безповоротна фінансова допомога сприятиме макроекономічній стабільності, а також дасть можливість збільшити соціальні виплати громадянам».

23 серпня Україна отримала на свій рахунок в МВФ 1,9 млрд спеціальних прав запозичення (близько 2,7 млрд дол) у рамках розподілу 650 млрд дол між країнами-членами.

Тоді у фонді повідомили, що «виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економічної системи, адже доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від внутрішнього чи зовнішнього боргу».

Київ отримав свою частину пропорційно до квоти в Міжнародному валютному фонді.