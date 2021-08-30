Пенсії в Україні – кому й на скільки збільшать виплати. Фото: РБК

https://racurs.ua/ua/n159384-pensiyi-v-ukrayini-komu-y-na-skilky-zbilshat-vyplaty-infografika.html

Ракурс

Пенсії в Україні мають підвищитися з осені. Мінімальна пенсія для пенсіонерів віком від 75 до 80 років становитиме 2 тис. 500 грн.

Цій категорії пенсіонерів з 1 жовтня проведуть додаткові адресні виплати в розмірі 400 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Також з 1 грудня мінімальну пенсію для людей, які досягли 65 років, збільшать до 2 тис. 600 грн. Головна умова отримання надбавки — необхідний трудовий стаж (30 років для жінок та 35 років для чоловіків).

Зростання пенсій відбудеться шляхом збільшення мінімальної зарплати з 6 тис. до 6 тис. 500 грн. Крім того, з 1 грудня збільшиться мінімальний прожитковий мінімум з 2 тис. 294 до 2 тис. 393 грн.

У зв’язку з цим мінімальна пенсія в країні зросте з 1 тис. 854 до 1 тис. 934 грн. У цей же період підвищать доплати за понаднормовий стаж.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пенсії в Україні залежать не тільки від внесків громадян, але й від типу системи страхування, які вони використовують. Оскільки кількість працюючих в Україні постійно скорочуватиметься, а кількість пенсіонерів — зростатиме, то розраховувати лише на солідарну систему пенсійного страхування не варто.