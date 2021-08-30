Масовий мор риби зафіксували на Херсонщині (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n159383-masovyy-mor-ryby-zafiksuvaly-na-hersonschyni-video.htmlРакурс
Масовий мор риби стався у Херсонській області — риба повикидалася на берег лиману в Білозерському районі.
Бички, карасі, таранька, маленькі судаки й осетри опинилися на мілині й щільним шаром вкрили узбережжя лиману. Через масовий мор місцеві мешканці збирали рибу руками й лопатами. Про це 20 серпня повідомлялося у сюжеті ТСН.
Мешканці розповідають, що за літо риба викидається на берег по кілька разів. Експерти пояснюють це тим, що в лиман заходить морська вода й витісняє прісноводну рибу до берега. Також мору морських тварин сприяють спека, вітер та перепад температур.
Рибу, яка викинулася на берег, місцеві мешканці вживають самі й годують домашніх тварин.
Нагадаємо, у США на пляж Сантет в західному штаті Орегон викинуло дуже велику рідкісну рибу опах, також відому як «місячна риба». Вага рибини становить 45 кг і вона є першою у своєму роді, яку коли-небудь бачили в цьому районі.
Джерело: ТСН