Гонгадзе жертвою обрала ФСБ – Луценко. Фото: zt.20minut.ua

https://racurs.ua/ua/n159382-gongadze-jertvou-obrala-fsb-lucenko.html

Ракурс

Вбивство Георгія Гонгадзе, українського журналіста, прокоментував колишній генеральний прокурор України Юрій Луценко. Також він пригадав, з чого починалася акція «Україна без Кучми».

Згадайте умови, в яких ми тоді перебували. В країні повна антинародна олігархія. Є «папа» — Леонід Данилович Кучма, — який, окрім того, що проти демократії й свободи, народовладдя, ще й фальсифікує вибори, затискає вільну пресу, — сказав Луценко в інтерв’ю виданню Lb.ua.

За його словами, через збільшення тиску Москви на Україну Кучма вже не міг «не чіпати не тільки Януковича, донецьких, але й кримських, луганських».

Він починає заявляти, що Україна готова вступати в ЄС і НАТО. І ці слова визначили його долю. А для Георгія Гонгадзе стали фатальними. ФСБ обрала його жертвою, — сказав колишній генпрокурор.

Також Луценко пригадав переддень вбивства Гонгадзе, коли випив із ним по келиху червоного вина. Журналіст заскочив «позичити 50 гривень до авансу».

За ці гроші, я так розумію, він купив кавуна у гастрономі навпроти, заніс його до Альони Притули (вона поруч жила). Потім спустився вниз і почав ловити таксі, щоб поїхати додому. До нього — під виглядом таксі — під’їхав генерал Пукач, попросив його сісти на заднє сидіння, бо переднє нібито поламане. Потім двоє сіли з боків від нього. І все, повезли його на той світ, — розповів Луценко.

Він також сказав, що Гонгадзе був для нього не просто відомим журналістом, а й товаришем.

Далі, як ми знаємо, знаходять тіло без голови. Згодом мене викликає Мороз і каже скликати прес-конференцію, — зазначив Луценко.

Як відомо, Георгій Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі в Київській області було виявлено тіло з відтятою головою яке, за висновками експертів, могло належати журналістові. У 2009 році в Київській області було знайдено рештки черепа Гонгадзе. Згодом з’ясувалося, що Георгія Гонгадзе викрали співробітники міліції та вбили в ніч на 17 вересня.

Замовників убивства Георгія Гонгадзе досі не знайдено та не притягнуто до відповідальності. Вбивство журналіста показало зворотний бік епохи «червоних директорів» і «міцних господарників», які тоді керували Україною.

Нагадаємо, Верховний суд 2 липня затвердив довічний вирок Олексію Пукачу за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Скаргу на вирок з проханням пом’якшити покарання подав сам колишній генерал-лейтенант міліції Пукач.

Джерело: Lb.ua