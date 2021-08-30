Гонгадзе жертвой выбрала ФСБ – Луценко. Фото: zt.20minut.ua

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Убийство Георгия Гонгадзе, украинского журналиста, прокомментировал бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Также он вспомнил, с чего начиналась акция «Украина без Кучмы».

Вспомните условия, в которых мы тогда находились. В стране полная антинародная олигархия. Есть «папа» — Леонид Данилович Кучма, — который, кроме того, что против демократии и свободы, народовластия, еще и фальсифицирует выборы, зажимает свободную прессу, — сказал Луценко в интервью изданию Lb.ua.

По его словам, из-за увеличения давления Москвы на Украину Кучма уже не мог «не трогать не только Януковича, донецких, но и крымских, луганских».

Он начинает заявлять, что Украина готова вступать в ЕС и НАТО. И эти слова определили его судьбу. А для Георгия Гонгадзе стали фатальными. ФСБ выбрала его жертвой, — сказал бывший генпрокурор.

Также Луценко вспомнил канун убийства Гонгадзе, когда выпил с ним по бокалу красного вина. Журналист заскочил «одолжить 50 гривен до аванса».

За эти деньги, я так понимаю, он купил арбуза в гастрономе напротив, отнес Алене Притуле (она рядом жила). Затем спустился вниз и начал ловить такси, чтобы поехать домой. К нему — под видом такси — подъехал генерал Пукач, попросил его сесть на заднее сиденье, потому что переднее якобы сломано. Затем двое сели по бокам от него. И все, повезли его на тот свет, — рассказал Луценко.

Он также сказал, что Гонгадзе был для него не просто известным журналистом, но и другом.

Далее, как мы знаем, находят тело без головы. Потом меня вызывает Мороз и говорит созвать пресс-конференцию, — отметил Луценко.

Как известно, Георгий Гонгадзе исчез в Киеве 16 сентября 2000 года. В ноябре того же года в лесу в Киевской области было обнаружено тело с отрезанной головой которое, по выводам экспертов, могло принадлежать журналисту. В 2009 году в Киевской области были найдены останки черепа Гонгадзе. Впоследствии выяснилось, что Георгия Гонгадзе похитили сотрудники милиции и убили в ночь на 17 сентября.

Заказчиков убийства Георгия Гонгадзе до сих пор не найдено и не привлечено к ответственности. Убийство журналиста показало обратную сторону эпохи «красных директоров» и «крепких хозяйственников», которые тогда руководили Украиной.

Напомним, Верховный суд 2 июля утвердил пожизненный приговор Алексею Пукачу за убийство журналиста Георгия Гонгадзе. Жалобу на приговор с просьбой смягчить наказание подал сам бывший генерал-лейтенант милиции Пукач.

Источник: Lb.ua