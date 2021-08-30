Победа и рекорд мира — украинец Трусов завоевал «золото» Паралимпиады-2020

https://racurs.ua/n159381-pobeda-i-rekord-mira-ukrainec-trusov-zaavoeval-zoloto-paralimpiady-2020.html

Ракурс

Еще одно, двенадцатое, «золото» сборной Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пловец Андрей Трусов.

При этом он установил мировой паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.

Это третья медаль Трусова на Играх в Токио и первая золотая после двух серебряных медалей.

Трусов — 21-летний параатлет, который на соревнованиях представляет Донецкую область и выступает в плавании. Паралимпиада в Токио — дебютная для Трусова. Он выступает в категории спортсменов, которые используют для движения только туловище и руки (параатлеты, имеющие ампутированные конечности или церебральный паралич).

Это второе украинское «золото» в шестой соревновательный день. «Ракурс» сообщал о победе Марины Литовченко в настольном теннисе.