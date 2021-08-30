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Победа и рекорд мира — украинец Трусов завоевал «золото» Паралимпиады-2020
Победа и рекорд мира — украинец Трусов завоевал «золото» Паралимпиады-2020https://racurs.ua/n159381-pobeda-i-rekord-mira-ukrainec-trusov-zaavoeval-zoloto-paralimpiady-2020.htmlРакурс
Еще одно, двенадцатое, «золото» сборной Украины на Паралимпиаде-2020 в Токио завоевал пловец Андрей Трусов.
При этом он установил мировой паралимпийский рекорд в плавании на дистанции 100 метров вольным стилем.
Это третья медаль Трусова на Играх в Токио и первая золотая после двух серебряных медалей.
Трусов — 21-летний параатлет, который на соревнованиях представляет Донецкую область и выступает в плавании. Паралимпиада в Токио — дебютная для Трусова. Он выступает в категории спортсменов, которые используют для движения только туловище и руки (параатлеты, имеющие ампутированные конечности или церебральный паралич).
Это второе украинское «золото» в шестой соревновательный день. «Ракурс» сообщал о победе Марины Литовченко в настольном теннисе.
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