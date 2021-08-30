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Ракурс
Перемога і рекорд світу – українець Трусов здобув "золото" Паралімпіади-2020, скріншот відео

Перемога і рекорд світу — українець Трусов здобув «золото» Паралімпіади-2020

30 сер 2021, 11:23
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Ще одне, дванадцяте, «золото» збірної України на Паралімпіаді-2020 у Токіо завоював плавець Андрій Трусов.

При цьому він встановив світовий паралімпійський рекорд у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Це третя медаль Трусова на Іграх у Токіо. І перша золота після двох срібних медалей.

Трусов — 21-річний параатлет, який на змаганнях представляє Донеччину і виступає в плаванні. Паралімпіада в Токіо — дебютна для Трусова. Він виступає у категорії спорстменів, які використовують для руху тільки тулуб та руки (параатлети, що мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч).


Це друге українське «золото» у шостий змагальний день. «Ракурс» повідомляв про перемогу Марини Литовченко у настільному тенісі.

Медальний залік Паралімпіади станом на 30 серпня, дані - МОК

Джерело: Ракурс


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