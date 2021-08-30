Перемога і рекорд світу – українець Трусов здобув "золото" Паралімпіади-2020, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n159381-peremoga-i-rekord-svitu-ukrayinec-trusov-zdobuv-zoloto-paralimpiady-2020.html

Ракурс

Ще одне, дванадцяте, «золото» збірної України на Паралімпіаді-2020 у Токіо завоював плавець Андрій Трусов.

При цьому він встановив світовий паралімпійський рекорд у плаванні на дистанції 100 метрів вільним стилем.

Це третя медаль Трусова на Іграх у Токіо. І перша золота після двох срібних медалей.

Трусов — 21-річний параатлет, який на змаганнях представляє Донеччину і виступає в плаванні. Паралімпіада в Токіо — дебютна для Трусова. Він виступає у категорії спорстменів, які використовують для руху тільки тулуб та руки (параатлети, що мають ампутовані кінцівки чи церебральний параліч).

Це друге українське «золото» у шостий змагальний день. «Ракурс» повідомляв про перемогу Марини Литовченко у настільному тенісі.